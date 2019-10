Wer macht mit?

Schwerpunkt der Aktion ist Schleswig-Holstein. Nach dem Aufruf der Landesregierung waren dort bereits Mitte September mehr als 66.000 Bäume gespendet worden. Diese sollen auf zwei Flächen eingepflanzt und von Mitarbeitern der Landesforsten aufgezogen werden.

Ursprünglich war das Land nur von 40.000 Setzlingen ausgegangen - deshalb soll nun auch eine dritte Fläche aufgeforstet werden. In ganz Deutschland waren es am Donnerstag (03.10.2019) rund 105.000 Bäume.

Auch in Nordrhein-Westfalen haben viele Privatpersonen ein "Pflanzversprechen" abgegeben - auf der Kampagnenseite "einheitsbuddeln.de" gibt es eine Deutschlandkarte, auf der die einzelnen Pflanzungen eingetragen sind.

Mitarbeiter des Unternehmens "Messer" pflanzen beispielsweise in Krefeld 100 Eichen, in Bochum pflanzt die Stadt mit der Hilfe von Bürgern rund 80 Obstbäume. In Herten sind es beim "Einheitsbuddeln mit dem Bürgermeister" rund 25 Bäume.

Welche Baumarten eignen sich?

Die Initiatoren empfehlen, vor allem heimische Arten zu pflanzen. In Stadt und Garten sind das zum Beispiel Feldahorn und Platane, Eibe und Lebensbaum sowie Apfel- und Birnenbäume. In der freien Landschaft raten die Experten zum Beispiel zu Traubeneichen, Linden oder Kastanien.

Weil Gingko-Bäume und Silberlinden besonders gut mit den Auswirkungen des Klimawandels zurechtkommen, werden sie gesondert erwähnt.