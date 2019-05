Für die Erneuerung von Stadt- und Straßenbahnen will das Land bis 2031 rund eine Milliarde Euro zuschießen. Das habe das Landeskabinett beschlossen, erklärte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag (07.05.2019) .

Viele Anlagen sind zu alt

Es geht um Gleise, Weichen, Signalanlagen, Haltestellen. Viele der in den 1970er und 1980er Jahren ausgebauten Anlagen seien jetzt erneuerungsbedürftig. Ein Gutachten habe den Investitionsbedarf kürzlich auf 2,6 Milliarden Euro beziffert. " Vernetzte Mobilität darf nicht an analoger Technik scheitern" , erklärte Wüst.

Das nach den Worten des Ministers ab sofort bereitstehende Geld entstammt den sogenannten "Regionalisierungsmitteln" - Zuwendungen vom Bund an die Länder. Mit weiteren 46 Millionen Euro sollen die bis jetzt vorhandenen Systembrüche beseitigt werden: In Essen, Mülheim und Gelsenkirchen wechselt jeweils die Spurbreite der Bahn, sodass Fahrgäste hier immer in andere Züge umsteigen müssen.

Kommunen grundsätzlich selbst zuständig

Die Finanzierung der Stadt- und Straßenbahnen ist eigentlich Aufgabe der Kommunen. Dennoch wolle das Land nun 40 Prozent der Kosten zur Verfügung stellen. Die restlichen 60 Prozent müssen die Kommunen selber stemmen.

Für einige der vielen klammen Kommunen im Ruhrgebiet könnte das schwierig werden, warnt Thomas Hunsteger-Petermann, Vorsitzender des Städtetags NRW: " Darüber muss noch einmal gesprochen werden. " Gemessen an den finanziellen Spielräumen der meisten betroffenen Städte sei das " absehbar eine zu geringe Quote ".

Stand: 07.05.2019, 17:30