Saatkrähen in Soest brüten schon: Nester müssen bleiben

Vogelei gefunden

Wie jedes Jahr bauen die Saatkrähen Anfang März langsam ihre Nester auf. Dort, wo sie in Wohngebieten nisten, entfernen Stadt-Mitarbeiter die Nester aus den hohen Bäumen.

Krähen machen viel Lärm

Das ist erlaubt, aber nur so lange noch nichts zum Ausbrüten da ist. In diesem Jahr wurde in Soest aber überraschend schon ein Ei in einem Nest gefunden. Normalerweise fangen Saatkrähen nicht vor April an zu brüten.

Kreis Soest bestellt Vogelkundler

Der Experte bestätigte die verfrühte Brutphase der Vögel und stoppte die Vergrämungsaktion sofort. Ausschlaggebend für das frühe Brüten dürfte die sehr warme Woche mit schon fast frühsommerlichen Temperaturen gewesen sein, heißt es aus der Kreisverwaltung Anwohner müssen nun in diesem Jahr mit noch mehr Lärm und Kot durch die Krähen rechnen.