Einbußen für Radiologen in NRW

Jeder dritte Patient bekommt vor einer Untersuchung im Computertomographen oder im Kernspin ein Kontrastmittel gespritzt. Diese Mittel sorgen dafür, dass die Bilder in den Geräten klarer sind. In NRW erzielten viele Radiologen enorme Zusatzverdienste mit Kontrastmitteln, denn sie konnten sie billig bei Pharmafirmen einkaufen und bei den Krankenkassen teurer abrechnen. Das hatten NDR , WDR und "Süddeutsche Zeitung" anhand von internen Rechnungen von Pharmafirmen und Lieferscheinen an Arztpraxen Anfang August 2019 gezeigt.