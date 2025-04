Die enstprechenden Behörden sind überfordert. In Oberhausen, Gladbeck, Bottrop oder Herne sind schon alle Termine für die Beantragung der Einbürgerung in diesem Jahr ausgebucht. In Städten wie Gelsenkirchen, Essen oder Bochum geht dieser erste Schritt zwar online. Aber bis zur Einbürgerung dauert es trotzdem oft zehn Monate und mehr.

Wir müssen mit anderen Behörden kommunizieren, die aber auch stark überbelastet sind, also Ausländerbehörde, Verfassungsschutz, Landeskriminalamt. Und das macht natürlich eine gewisse Laufzeit aus. Christian Mruck, Amtsleiter Bürgerservice Bochum

Bochum würde Gebühren erhöhen

Andreas Mruck, Amtsleiter Bürgerservice Bochum

Aber wie kann man für Entlastung Sorgen? Alle Ruhrgebiets-Städte haben mehr Personal eingestellt, aber das reicht nicht aus. Mrucks Vorschlag: Maßvoll die Gebühren von etwa 255 Euro pro Erwachsenen erhöhen. Aber das entscheidet der Bund. „Wir sollten von einem Niveau von vielleicht 320 € reden.“ Das müssten diejenigen zahlen, die die Anträge auf Einbürgerung stellen. „Das ist angemessen angesichts der Bedeutung dieses Statuses. Das würde uns als Kommunen sehr helfen, Personal zu akquirieren“ , so Mruck weiter.

Oft herrscht Ratlosigkeit

In der Beratungsstelle kommt die Idee nicht besonders gut an. „Das Gesetz an sich sind 20 Seiten. Die Verwaltungsvorschriften sind etwa hundert Seiten. Und die Auslegung, die Kommentare sind tausende von Seiten ", sagte Kenan Araz und beugt sich über die nächsten Papierstapel. Bis zum Abend wird er zwölf Menschen beraten haben.

Unsere Quellen:





Reporter vor Ort

Anfrage bei den Städten

Interview mit Christian Mruck

Über das Thema berichten wir am 01.04.2025 auch im WDR Fernsehen, in der Lokalzeit Ruhr, um 19:30 Uhr.