Huch, derselbe Mantel! Dieses zufällige Treffen sorgt für Begeisterung

Eigentlich sind es ja liebe Worte, die zwei miteinander verbinden. Für einen kurzen Moment kann es aber auch ein kuscheliger Mantel sein. So jedenfalls war es vor wenigen Tagen an einem grauen Märztag in der Kölner City. ER – ein junger Mann namens Dustin Clauß (29) – biegt um die Ecke. Ihm entgegen kommt SIE – eine ältere Dame. Was beide gemeinsam haben: Das Outfit. Nicht etwa irgendein unifarbener Mantel, sondern ein ganz besonderer – ein hellbau-grau-beige kariertes Kleidungsstück. Na sowas! SIE, die ihn darin sieht, stutzt erst, richtet den Finger auf ihr Gegenüber und zeigt schließlich ein bezauberndes Lächeln. Ein Moment, der Wärme in einen kalt-grauen Märztag bringt.

Es war der Mann der älteren Dame, der zu Dustin Clauß sagte, was er doch für einen schönen Mantel anhabe. " Dieses Kompliment habe ich natürlich sofort an die Frau zurückgegeben “, erzählt Dustin Clauß dem WDR . Die Leute, die sich bis dato völlig fremd waren, standen eine Weile zusammen, plauderten und lachten miteinander und wünschten sich schließlich noch einen schönen Tag. " Es hatte mich wirklich angenehm überrascht, sie in dem gleichen Mantel zu sehen “, so Clauß. Er habe es als " sehr herzerwärmend " empfunden, dass sie so gestrahlt habe.

Diese besondere Begegnung von Fremden auf offener Straße ist per Video festgehalten. Hiervon machte Christopher Bouillon (32), ein Freund von Dustin Clauß, einen Screenshot und verbreitete ihn über Instagram. Der Post wurde vielfach geliked und kommentiert.

" Mode kennt weder Alter noch Geschlecht “, so ein Kommentar. Ein anderer: " Es ist großartig, dass beide den gleichen Sinn für Humor haben – und dieser Zufall bringt beide zum Lachen. “ Dustin Clauß jedenfalls ist begeistert. " Es ist schon krass zu sehen, wie sehr die Szene viral geht. "

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 07.03.2023 auch im Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.