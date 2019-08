Doch nach und nach erhielten die Schüler von der Politik und auch Eltern-Initiativen Unterstützung - und das eigentliche Thema Klimaschutz rückte in den Vordergrund. Die Kritik, nicht in der Freizeit zu protestieren, konterten die Schüler in den Ferien: Anfang August trafen sich 1.500 Jugendliche zum Sommerkongress von Fridays for Future in Dortmund.