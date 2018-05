Salmonellen in Eiern nachgewiesen

Bei einer amtlichen Lebensmittelprobe seien bundesweit Salmonellen in Eiern nachgewiesen worden. Betroffen seien ausschließlich Eier mit der Nummer 1-DE-0353974 - diese sei als Stempelaufdruck auf den Eiern zu finden, teilte die Inter-ovo GmbH am Montag (30.04.2018) in Waiblingen bei Stuttgart mit.