Noch Gefahr durch Eichenprozessionsspinner

Gesperrte Parks, geschlossene Schulen und sogar Verletzte: Die Raupen des Eichenprozessionsspinners in Parks und Grünanlagen haben in den vergangenen Wochen in NRW für Wirbel gesorgt. Zwar verpuppen sich die Raupen jetzt, aber die Gefahr durch ihre Gifthaare ist noch nicht gebannt.

Härchen hängen in Nestern

Der Grund: Die Haare könnten sich aus den Nestern lösen und durch die Luft fliegen. Menschen sollten daher die betroffenen Orte wie Parks, Friedhöfe oder Grünanlagen meiden, rät ein Sprecher der Stadt Dortmund. Zurzeit sei die Stadt dabei, die Nester ausfindig zu machen und abzusaugen. " Jede abgesaugte Raupe erspart uns 300 Eier im nächsten Jahr ", so der Sprecher.

Die Puppen selbst hätten keine Härchen mehr, aber auch die zurückgebliebenen Härchen der Raupen könnten heftige allergische Reaktionen auslösen. Das meldeten die Abfallbetriebe von Mönchengladbach.