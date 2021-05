Gefährliche Raupe: Wie NRW den Eichenprozessionsspinner bekämpft

" Die Eichen treiben gerade aus, er ist also schon am Werke ", so ein Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz mit Blick auf nimmersatte Raupe des Eichenprozessionsspinners. Die verbreitet sich aktuell wieder in NRW und die Maßnahmen gegen sie sind vielfältig. Denn: Ihre Brennhaare können auch bei Menschen schwere Hautreizungen oder Atembeschwerden hervorrufen.

Die gute Nachricht: Das derzeit schlechte Wetter sorgt dafür, dass sich der Nachwuchs nicht ganz so heftig ausbreitet.

Biozid für 7.500 Eichen

In Düsseldorf besprüht das Gartenamt derzeit vorbeugend rund zehn Prozent der insgesamt etwa 7.500 Eichen in der Landeshauptstadt mit einem Biozid. Dabei konzentrierten sich die Mitarbeiter auf Bäume, die in der Nähe von Spielplätzen, Schulhöfen und Kindergärten oder an Hauptwegen, auf Friedhöfen und stark frequentierten Straßen stehen, wie die Stadt mitteilte. Wer ein Nest entdeckt, kann es dem Gartenamt telefonisch oder per Mail melden.

Nest mit Eichenprozessionsspinnern

So funktioniert das beispielsweise auch in Dortmund. Die Nester würden dann durch Absaugen beseitigt, erklärte die Stadt. In Grünanlagen, Parks, Friedhöfen und Wäldern würden Warnschilder aufgestellt, sobald ein Befall festgestellt werde.



Im südlichen Westfalen oder im Kreis Gütersloh geht man mit Fadenwürmern gegen die Raupen vor. Eine unschädliche Methode für Menschen, Tiere und Planzen.