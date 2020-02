Trotz Anfeindungen: Ehrenamt beliebter denn je

Der Anteil der Traditionsbewussten werde jedoch immer kleiner, sagt der Psychologe Prof. Theo Wehner von der ETH Zürich. " Dafür engagieren sich immer mehr freiwillig, weil sie ein Statement setzen wollen. "

Dennoch wollen laut Rieker immer weniger Menschen ein Amt mit viel Verantwortung übernehmen, zum Beispiel im Vorstand eines Vereins.

Was bringt mir ein Ehrenamt?

Neben dem eigentlichen Zweck der Organisation fänden Ehrenamtler auch viele Aspekte, die sie selbst weiterbringen würden, sagt Rieker: " Man lernt neue Menschen kennen, die man so vielleicht nicht getroffen hätte, erlebt Gemeinschaft ."