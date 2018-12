Längerfristiges Engagement schwierig

Ralf Wittig, der die Feier für den CVJM organisiert, hat seine Leute für diesen Tag längst beisammen. " Was Weihnachten angeht, ist mir um ehrenamtliches Engagement nicht bange ", sagt er dem WDR am Dienstag (11.12.2018). " Wir suchen für die Feier Mitarbeiter ohne Voraussetzung, und lassen sie dann das ganze Jahre über wieder in Ruhe. "