Zum Tod von Egidius Braun: "Fußball ist mehr als 1:0“

Egidius Braun hatte zuletzt zurückgezogen bei Aachen gelebt. Nach zwei Schlaganfällen in den Jahren 2000 und 2006 war Braun gesundheitlich angeschlagen. Dem Fußball blieb er aber verbunden. So besuchte er unter anderem im März 2011 das DFB -Pokalfinale der Frauen in Köln.

Kartoffelverteiler, Unternehmer und Philosophiestudent

Bundespräsident Wulff und Egidius Braun beim Frauen-Pokalfinale 2011 in Köln

Egidius Braun wird am 27. Februar 1925 in Stolberg-Breinig bei Aachen geboren. Nach dem Abitur im Jahr 1943 will Braun Chemie studieren, wird aber eingezogen und gerät in Kriegsgefangenschaft.

Als Braun 1946 wieder nach Hause kommt, hilft er dabei, Kartoffelrationen an die Aachener Bevölkerung zu verteilen. Mit "Kartoffel-Braun", einem Im- und Exportbetrieb für Agrarprodukte, macht er sich im gleichen Jahr selbstständig. Parallel dazu studiert er in Köln Betriebswirtschaft – ohne Abschluss, weil die Firma seinen ganzen Einsatz fordert.