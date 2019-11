Durchbruch bei der Grundrente: Der Streitpunkt " Bedürftigkeitsprüfung " ist vom Tisch. Überprüft wird nicht das gesamte Vermögen, sondern nur das laufende Einkommen.

Was sind die Voraussetzungen dafür, dass jemand die Grundrente bekommt?

Wer die Grundrente bekommen möchte, muss 35 Jahre in die gesetzliche Rente eingezahlt haben. Angerechnet werden dabei Jahre, in denen Kinder groß gezogen oder Angehörige gepflegt wurden. Die Beiträge an die Rentenkasse müssen in dieser Zeit zwischen 30 Prozent und 80 Prozent der Zahlungen eines Durchschnittsverdieners liegen.

Ist das der Fall, wird der mathematisch errechnete Rentenanspruch aufgewertet – gedeckelt bei 80 Prozent der Rente, die ein Durchschnittsverdiener erwirbt. So soll sichergestellt werden, dass jemand, der lange gearbeitet hat, mehr Rente bekommt als jemand, der Grundsicherung im Alter bezieht.

Wie wird das Einkommen geprüft?

Eine komplette Bedürftigkeitsprüfung, wie sie beim Arbeitslosengeld II , also " Hartz IV " und auch in der Grundsicherung im Alter üblich ist, ist vom Tisch. Stattdessen soll es eine Einkommensprüfung geben, in der die laufenden Einnahmen zusammengerechnet werden, auch die aus Kapitalerträgen oder aus der Vermietung einer Wohnung. Als Grenze gelten 1.250 Euro für Alleinstehende und 1.950 Euro für Paare.

Video starten, abbrechen mit Escape Grundrente: Wer bekommt sie? Wie gerecht ist sie?. WDR aktuell. . Verfügbar bis 18.11.2019. WDR. Von Rene Bucken.

Nicht geprüft wird, ob man eine (wertvolle) Immobilie besitzt oder großes Geldvermögen auf dem Konto. Details zur Überprüfung sind noch offen. Organisiert werden soll sie mit Hilfe eines Datenabgleichs zwischen den Finanzämtern und der Deutschen Rentenversicherung.

Ist das Problem der Altersarmut damit gelöst?

Nein, sicher nicht. Noch ist nicht klar, wer genau von der Grundrente profitieren wird. Zu rechnen ist mit einer Millionen Menschen, vermutlich sogar noch mehr, bis zu 1,5 Millionen. Der Großteil davon sind Frauen, die in ihrem Leben wenig verdient und eingezahlt haben. Sie müssen nicht zum Amt und bekommen künftig etwas mehr als die Grundsicherung.

Dennoch wird es in Zukunft Altersarmut geben und die Zahlen werden langfristig steigen. Denn viele Menschen kommen nicht auf 35 Beitragsjahre, weil sie lange arbeitslos waren. Umsonst gibt es das Ganze übrigens nicht: 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro, so sie aktuellen Schätzungen, wird die Grundrente kosten. Finanziert werden soll das ohne höhere Rentenbeiträge. Man setzt vor allem auf die vereinbarte Finanztransaktionssteuer auf Wertpapiergeschäfte. Die gibt es allerdings noch nicht.