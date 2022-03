Deutscher zieht als Kämpfer in die Ukraine

Anschluss an eine Kampftruppe

Viele Freiwillige kämpfen in der Ukraine

Zunächst will Paul nur einem Freund, der in Kiew festsitzt, über die Grenze helfen. Doch schon im Grenzgebiet zu Polen habe er festgestellt, wie weit die Hilfe dort schon organisiert sei. Spontan schließt er sich einer Gruppe anderer Ausländer an. Aber nicht nur, um zivile Hilfe zu leisten. Die Gruppe will auch in Kiew in den Kampf eingreifen.