Nach Ansicht von Lewe könnten elektrische Fahrräder und eine bessere Infrastruktur zur Lösung der Verkehrsprobleme beitragen. " Die Kombination von E-Fahrrädern und vielleicht sogar überdachten Radwegen, die auch die Vorstädte anbinden, würde massiv zur Entlastung der Innenstädte vom Autoverkehr beitragen. " Diesel-Fahrverbote wären dann kein Thema mehr.

Geld für Lastenfahrräder

Für Transporte sind Lastenräder gut geeignet