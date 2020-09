"Earth Night" für die Umwelt: Eine Nacht ohne Licht

Pechschwarz und nur vom Licht der Sterne erhellt: So könnte der Himmel über Deutschland in dieser Neumond-Nacht aussehen. Denn künstliche Lichtquellen wie Straßenlaternen, Flutlichter oder Strahler im Schaufenster sollen bis zum Morgengrauen ausgeschaltet werden - und so soll die Nacht wieder zur Nacht werden.

Künstliches Licht so schlimm wie Mikroplastik

Mit der Aktion will die ehrenamtliche Initiative "Paten der Nacht", die sich 2019 zu dem Projekt zusammengefunden hat, gegen die Lichtverschmutzung angehen. " Was das Mikroplastik in unseren Meeren, Seen und Böden, ist das Kunstlicht in unserer Atmosphäre! ", so die "Paten".

Auch Insekten werden vom Kunstlicht verwirrt

Denn das grelle Licht hat nicht nur gravierende Folgen für nachtaktive Tiere wie Eulen oder Fledermäuse, die vom strahlenden Licht gestört werden. Die Dauer-Helligkeit stört auch den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen - und kann so krank machen. Ganz abgesehen davon, so die Initiatoren, dass sinnlos leuchtendes Licht eine massive Energieverschwendung ist.

Kunstwerke und Rathaus im Dunkeln

In NRW beteiligen sich mehrere Städte an der Aktion, die unter anderem von Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar unterstützt wird: Münster schaltet die Außenbeleuchtung am Rathaus ab, in Wuppertal und Dortmund lassen zwei Versicherungen ihre Verwaltungsgebäude im Dunkeln versinken, und in Ahlen bleiben Freiluft-Kunstwerke unbeleuchtet.

Jalousien zu, Lampen aus

Lichtermeer am Rhein: Düsseldorf bei Nacht

Auch Privatpersonen können mitmachen. Es reicht, die Rollläden im Haus runterzulassen oder die Vorhänge zu schließen - so wird die Nacht auch dunkler. Draußen können Lichtquellen nach unten gebogen werden, wenn es geht. So wird der Himmel weniger aufgehellt. Denn Licht, das nach oben abstrahlt, reagiert mit der Erdatmosphäre und bildet eine Lichtglocke, die auch in weit entfernten Regionen für Helligkeit sorgt.

"Earth Hour" dauert nur eine Stunde

Die "Earth Night" hat übrigens nichts mit der Aktion "Earth Hour" zu tun, die 2007 vom WWF ins Leben gerufen wurde. Bei der geht es eher um den Klimaschutz, sie dauert auch nur eine Stunde. Da beteiligten sich zuletzt 370 deutsche Kommunen mit.