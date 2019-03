"Earth Hour": In NRW-Städten gehen die Lichter aus

An zahlreichen Wahrzeichen und bekannten Gebäuden in NRW gehen am Samstag (30.03.2019) um 20.30 Uhr die Lichter aus. Anlass ist die von der Umweltschutzorganisation WWF ausgerufene "Earth Hour". Damit soll ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz gesetzt werden.

Kölner Dom wird dunkel

Insgesamt machen 77 Städte in Nordrhein-Westfalen mit. In Köln wird die Beleuchtung des Doms und der Hohenzollernbrücke für eine Stunde abgeschaltet. Auch der Münsteraner Dom wird nicht beleuchtet sein. In Düsseldorf werden der Landtag und in Bochum das Bergbaumuseum im Dunkeln stehen.

Bundesweit meldeten sich über 360 Städte für die Aktion an. Auch zu Hause können Menschen mitmachen und das Licht für eine Stunde ausschalten.

Stand: 30.03.2019, 11:07