Earth Hour 2021: Licht aus für den Klimaschutz

Verschiedene Wahrzeichen, Gebäude und große Plätze auf der ganzen Welt werden ab 20.30 Uhr für eine Stunde lang dunkel bleiben. Die Initiatoren von der Umweltorganisation WWF wollen damit auf den Klimaschutz aufmerksam machen.

„ Wir rechnen damit, dass auch dieses Jahr mehr als 180 Länder mitmachen werden “, sagte Julian Philipp, Sprecher der Organisation, im Vorfeld dem WDR . Neben dem Eiffelturm in Paris oder der Washington National Cathedral werden in Deutschland zum Beispiel am Brandenburger Tor oder auf der Reeperbahn in Hamburg das Licht ausgeknipst.

Knapp 90 Kommunen aus NRW dabei

Insgesamt 86 Städte in NRW beteiligen sich an der Aktion – ein Rekordwert. In Köln und Aachen wird jeweils der Dom dunkel, in Gelsenkirchen knipst die Stadt das Licht der Veltins Arena aus. Auch Mönchengladbach (Borussia-Park) sowie Münster (Dom) und Xanten (Archäologischer Park) machen mit. In Bonn sind unter anderem Posttower und UN-City dabei.