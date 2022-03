Earth Hour: Licht aus für den Klimaschutz

Weltweit Wahrzeichen im Dunkeln

Viele berühmte Bauwerke auf der Welt werden am Abend für eine Stunde im Dunklen stehen - zum Beispiel das Opernhaus in Sydney, die Petronas Towers in Malaysia, das Kolosseum in Rom oder das Chrysler Building in New York.

Gestartet wurde die "Earth Hour" 2007 von der Umweltstiftung WWF in Australien. Als erste Stadt der Welt hatte Sydney 2007 seine Wahrzeichen im Dunkeln gelassen, mehr als 2,2 Millionen australische Haushalte waren beteiligt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Immer mehr Städte auf allen Kontinenten folgten in den nächsten Jahren, mittlerweile gilt die Earth Hour laut WWF als weltweit größte Klima- und Umweltschutzaktion.