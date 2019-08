Wie gefährlich sind E-Zigaretten?

Nach der Häufung von bislang unbekannten Lungenerkrankungen in den USA in Folge der Benutzung von E-Zigaretten gibt es nun den ersten Todesfall. Dem Gesundheitsministerium im Bundesstaat Illinois wurde der Tod eines Erwachsenen gemeldet, der zuvor eine solche Zigarette benutzt habe und mit einer " schweren, ungeklärten Atemwegserkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden war ".

Sind bestimmte Substanzen für die Erkrankungen verantwortlich?

Das US -Ministerium prüft mit weiteren Behörden die Verbindung der gemeldeten Fälle mit den elektronischen Zigaretten. In 22 US -Staaten ist seit Ende Juni die Zahl der gemeldeten Fälle auf 193 gestiegen. Allen Fällen ist gemeinsam, dass zuvor mit einer E- Zigarette geraucht wurde. Allerdings hat die US -Gesundheitsbehörde CDC bislang kein bestimmtes Produkt ausfindig machen können, das mit allen Erkrankungen in Verbindung steht. Es gibt viele verschiedene E-Zigaretten und Tausende sogenannte Liquids - also Flüssigkeiten, die verdampft werden - mit Aromen.

In vielen Fällen hätten die Betroffenen angegeben, die psychoaktive Substanz THC, die auch in Cannabis vorkommt, genommen zu haben. Die Betroffenen berichteten von Atembeschwerden, Atemnot und Brustschmerzen. Dazu kamen in einigen Fällen Magen-Darm-Erkrankungen mit Erbrechen und Durchfall.

Was sagen Experten in Deutschland - und gibt es hierzulande ähnliche Fälle?

Das Deutsche Krebsforschungszentrum hält einen Zusammenhang zwischen den Symptomen und E-Zigaretten für plausibel. Der Branchenverband "Bündnis für Tabakfreien Genuss" sieht das anders. " Die Vorfälle in den USA sind auf schädliche Substanzen zurückzuführen, die möglicherweise mithilfe von E-Zigaretten inhaliert worden sind. Doch es ist falsch, die Ursache für diese Erkrankungen bei der E-Zigarette zu suchen ", sagt Dustin Dahlmann, Vorsitzender des "Bündnisses für Tabakfreien Genuss".

Bisher sind hierzulande keine vergleichbaren Fälle bekannt geworden. Für die EU gelten andere Richtlinien, was die Inhaltsstoffe von E-Zigaretten betrifft. So enthalten E-Zigaretten in den USA bis zu viermal so viel Nikotin.