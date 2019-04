In europäischen Großstädten wie Paris, Kopenhagen und Wien gehören E- Tretroller zum Alltag. In Deutschland müssen sie erst noch erlaubt werden. Das Bundeskabinett will am Mittwoch (03.04.2019) eine Zulassung anstoßen.

Wie schnell dürfen E-Tretroller sein?

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit soll bei 20 Kilometer pro Stunde liegen. Das gilt für Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben.

Die Roller sollen dort fahren dürfen, wo auch Radfahren erlaubt ist: auf Radwegen und - wo diese fehlen - auf der Fahrbahn.