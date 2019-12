Neue Unfallstatistik für E-Scooter

Seit Juni 2019 sind E-Scooter in Deutschland erlaubt und in Großstädten schon fester Bestandteil des Verkehrs. Etliche Fahrer sind mit den Tretrollern schon verunglückt und die Zahl der Unfälle könnte durch Schnee und Eis noch einmal ansteigen. Deshalb sollen sich E-Tretroller ab 1. Januar auch in der offiziellen Unfallstatistik wiederfinden. Das bestätigte ein Sprecher des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur am Samstag (07.12.2019).

Zurzeit sei man noch in Kontakt mit den Innenministerien der Länder, die entsprechende Zahlen nach Wiesbaden schicken sollen. Wenn das funktioniere, könne man zum Jahresbeginn erstmals E-Scooter-Unfälle einzeln erfassen.