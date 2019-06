Da die meisten E-Scooter, die derzeit in NRW unterwegs sind, von Leihanbietern stammen, sollen diese auch entsprechend für die Einhaltung der Vorgaben der Kommunen sorgen. Das geschieht im Idealfall per GPS : Wer in einer Verbotszone die Fahrt mit dem Leih-Roller beenden will, scheitert und muss so lange weiterbezahlen, bis er die Zone verlassen hat.

Regeln für E-Scooter ähnlich wie für Fahrräder

Beim Fahrverbot orientieren sich die Kommunen an den Vorgaben, die auch für Radfahrer gelten. Das heißt: Gehwege sind tabu und auch auf Plätzen und in bestimmten Parks und Grünanlagen muss man absteigen. Manche E-Scooter-Verleiher haben nach eigenen Angaben auch hier einen Automatismus implementiert. So sollen Roller der Firmen "Circ" oder "Tier" automatisch abbremsen, wenn sie laut GPS-Koordinaten eine Fußgängerzone erreichen.

In Köln werden nach Angaben der Stadt keine zusätzlichen Verbotszonen eingerichtet. Fahren dürfen die elektrischen Zweiräder überall dort, wo auch Fahrräder zugelassen sind. Auch in Düsseldorf sind die Roller dem Rad gleichgestellt.