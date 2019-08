Wenn E-Tretroller im Wasser landen

Allein am Rhein sollen nach WDR-Recherchen schon rund 30 E-Tretroller abhanden gekommen sein. Die Roller sind mit GPS ausgestattet - wenn einer in der Nähe eines Gewässers plötzlich keine Signale mehr sendet, ist er mutmaßlich im Wasser gelandet. Ein Trend, der überall dort zu beobachten ist, wo die hippen Geräte angeboten werden. So fischten Umweltschützer in Paris allein im Juni 58 Stück aus der Seine.

Batterien enthalten giftige Stoffe

Das ist nicht nur moralisch fragwürdig - ein E-Roller kostet durchaus ab 1.000 Euro aufwärts. Auch aus Umwelt-Aspekten gehören vor allem die Lithium-Batterien, die die Gefährte antreiben, nicht in Teiche oder Flüsse. Nach Angaben des Bundesumweltamts enthalten sie giftiges, stark ätzendes Fluor.

Verboten: Zu zweit fahren

Weil die E-Roller bisher dort, wo sie im Einsatz sind, für viel Ärger sorgen, vereinbarten der Deutsche Städtetag und der Städte- und Gemeindebund am Montag (26.08.2019) gemeinsam mit vier Anbietern von Leih-E-Tretrollern ein "Memorandum", das Kommunen als Leitfaden dienen soll. Demnach sollen Nutzer, beispielsweise nach Abstellen des Rollers, mittels eines Fotos nachweisen, dass sie ihn " korrekt " geparkt haben – also nicht quer auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen.

Neue Technik soll ermöglichen, dass der Leihvorgang in bestimmten Bereichen gar nicht erst beendet werden kann. Nutzer sollen darüber aufgeklärt werden, dass es verboten ist, einen E-Roller betrunken oder zu zweit zu fahren. Allerdings: Die Vereinbarungen sind für niemanden verpflichtend.