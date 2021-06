E-Scooter im Rhein: Weltweit landen E-Roller in Gewässern

Mit E-Scootern zur Verkehrswende?

Ganz schön schnell, die kleinen E-Scooter

Viele Politiker im Land und in den Kommunen setzen auf die Sharing-Economy, also die Verleih-Systeme von E-Scootern, weil sie hoffen, so die Verkehrswende durch einen Mobilitätsmix zu unterstützen.

Die kleinen Flitzer sollen eine Alternative zum Auto sein und den ÖPNV attraktiver machen, weil sie die sogenannte "letzte Meile" bis zum Ziel überbrücken helfen. Doch das funktioniert nur, wenn alle verantwortungsvoll mit den Geräten umgehen.

Kopenhagen und Montréal haben E-Scooter verbannt

Das, was Köln aktuell erlebt, kennen andere Städte schon länger. In Paris werden E-Scooter aus der Seine gefischt, in Marseille aus dem Hafenbecken. Portland ( USA ), Madrid, Oslo - die weltweite Liste der geplagten Städte ist lang.

Die dänische Hauptstadt Kopenhagen, die weltweit als Vorbild für alternative Mobilitätskonzepte und als Fahrrad-Paradies gilt, verbannte nach zu viel Ärger die E-Scooter wieder aus der Innenstadt. Auch die kanadische Millionenmetropole Montréal hat den elektrischen Tretrollern den Stecker gezogen und den professionellen Verleih gestoppt.

Nach Informationen von Paul Körfges (BUND) ist das Problem in Europa so weit verbreitet, dass sich bereits die EU-Kommission damit befasse.

Düsseldorf beschließt Parkzonen und testet Abstellverbote

In NRW befasst sich die Landeshauptstadt Düsseldorf immer wieder mit Klagen über E-Scooter. Darum ist die Stadt mit den Anbietern im Gespräch, mehrfach hat es Regelverschärfungen gegeben. Aktuell hat die Stadt beschlossen, in den kommenden Wochen entlang der Rheinuferpromenade und an mehreren Altstadt-Zufahrten 15 Parkzonen für die Scooter einrichten zu lassen. Zunächst für ein halbes Jahr im Testbetrieb.

Während dieser sechs Monate soll eine Software überwachen und bewerten, wie die Parkzonen für die Tretroller mit Elektroantrieb in und um die Innen- und Altstadt genutzt werden. Denn diese Bereiche sind besonders beliebt - bei Touristinnen und Touristen und natürlich auch bei den Einheimischen. Entsprechend voll ist es dort, insbesondere am Wochenende oder in Ferienzeiten bei Sonnenschein.