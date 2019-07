Mit so einem Elektrokleinstfahrzeug ohne Versicherung zu fahren, ist laut Polizei eine Straftat und keine Ordnungswidrigkeit. Dem Bußgeldkatalog zufolge werden 40 Euro Strafe fällig. In solchen Fällen kann auch Post von der Staatsanwaltschaft kommen.

TÜV prüft E-Scooter. Lokalzeit aus Köln. . 02:39 Min. . WDR. Von Christian David.

Die Anbieter sind laut eigenen Angaben bislang zufrieden mit dem Start in NRW. "Circ" hat sein Geschäftsgebiet in Herne erweitert und plant, in dieser Woche in Dortmund zu starten.

Wo die Nachfrage hoch ist, steigt auch der Preis: "Tier" passt nach eigenen Angaben die Preise aktuell an. In Düsseldorf liegt der Minutenpreis nun bei 19 Cent statt wie zuvor 15 Cent.