Ein zweites Video zeigt die Vergewaltigung eines zehnjährigen Jungen durch zwei Jugendliche in einem Steinbruch, wahrscheinlich in Afghanistan. Dieses Video sei sehr oft über soziale Netzwerke geteilt worden, so die Behörden.

Kinderpornos mit Emojis versehen

Die Aktion in elf Bundesländern war von der Zentralstelle zur Bekampfung der Internetkriminalität ( ZIT ) bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und dem Bundeskriminalamt initiiert worden. Dabei wurden viele Computer und Datenträger sichergestellt.

Man beobachte in den letzten Monaten vermehrt, dass einzelne Videodateien mit eindeutig kinderpornograpfischem Inhalt von jungen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern über soziale Netzwerke geteilt würden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Inhalte der Aufnahmen würden häufig bagatellisiert. Einige Nutzer machen sich mit Wörtern und Emojis lustig darüber.