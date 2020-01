Hohe Durchfallquote: "Fahrschul-Mafia" am Werk?

Die Zahl der Fahrschüler, die durch die praktische Prüfung fallen, steigt seit Jahren. Sind die Prüfungen zu schwer? Oder sind manche Fahrschulen etwa nur auf Profit aus? Fragen und Antworten.

Wie haben sich die Durchfallquoten beim Führerschein entwickelt?

Die Quote der Bewerber für einen Autoführerschein, die bei der Prüfung durchfallen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts lag die Durchfallquote in der theoretischen Prüfung in Deutschland bei rund 36 Prozent, in der praktischen Prüfung bei rund 30 Prozent.

In Nordrhein-Westfalen sieht die Quote geringfügig besser aus: Nur 34,8 Prozent der theoretischen Prüfungen wurden nicht bestanden, in der Praxis rund 29,5 Prozent. Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor.

Was sind die Gründe für die hohen Zahlen?

Laut Deutschem Verkehrssicherheitsrat (DVR) ist der Aufwand für die theoretische Prüfung gestiegen. Stumpfes Auswendiglernen der Prüfungsfragen reiche heute nicht mehr aus. Teilweise müssen Prüflinge anhand von animierten Grafiken zum Beispiel knifflige Fragen zu Vorfahrtsregeln beantworten. Besonders für Migranten sei die theoretische Prüfung eine hohe Hürde, vor allem wenn die Deutschkenntnisse noch begrenzt sind.