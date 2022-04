Allein im Dunkeln: "Dann hat er mir ins Gesicht geschlagen"

Es sind ganz alltägliche Dinge wie die Fahrt mit der Bahn, der Rückweg von der Arbeit oder das Ende einer Partynacht. Alles schon zigfach erlebt. Wäre da nicht diese Angst. Die Angst davor, im Dunkeln dumm angemacht, belästigt oder bedroht zu werden.

Vor allem Frauen kennen dieses Gefühl. Fast drei von vier Frauen in NRW fühlen sich nachts im öffentlichen Raum unsicher. Das ergab 2019 eine Studie des Landeskriminalamtes. Gründe dazu gibt es genug. 13 Frauen haben jetzt für ein 1Live-Projekt über ihre Erfahrungen im Dunkeln berichtet. Darunter ist auch Liser:

"Ich war alleine mit dem in der Bahn. Er hat sich direkt neben mich gesetzt, hat mich angefasst, ich bin weggegangen. Er hat mich wie ein Hund zu sich gerufen. Da hatte ich das erste Mal Angst um mein Leben. Weil, die Bahn ist gefahren, die Türen waren zu, wir waren zu zweit und der war mir definitiv körperlich überlegen. Das ist ein ekeliges Gefühl."

Liser

Doch selbst wenn andere Menschen um einen herum sind, kann es passieren, dass es in der Dunkelheit zu Vorfällen kommt. Davon kann Mareen berichten:

"Ich war auf dem Nachhauseweg von der Arbeit und da hat so ein Mann mir schon komisch den Weg geschnitten. Dann hat sich der Mann auf einmal neben mich gestellt und hat mir an den Po gefasst. Ich habe die anderen beiden Personen, die auch in diesem Bushäuschen saßen, nach Hilfe gebeten, habe gesagt, sie sollen die Polizei rufen. Die Hilfe kam aber nicht. Die zwei Personen sind dann einfach weggegangen. Und dann hat er mir ins Gesicht geschlagen, meinte, er bringt mich jetzt um, wenn ich nicht mit ihm gehe."

Mareen

Busse und Bahnen werden gemieden

Die eigenen Erfahrungen und die Sorge davor, dass etwas passieren könnte, sorgt bei vielen Frauen dafür, dass sie sich anders verhalten. Das zeigt die Studie des NRW-Landeskriminalamtes. Demnach weichen 50,1 Prozent der Frauen Fremden aus. Zum Vergleich: Bei Männern sind es "nur" 24,4 Prozent. 48,5 Prozent der Frauen meiden bestimmte Orte und 42,6 Prozent Busse und Bahnen.

Das Bundeskriminalamt stellte schon 2017 fest, dass es fast die Hälfte der Frauen vermeidet, im Dunkeln allein unterwegs zu sein. Vielen Männern scheint das nicht klar zu sein. So berichtet die Komikerin Carolin Kebekus:

"Ich weiß noch, wie viele Männer mich angeguckt haben: Wie, du hast Angst, wenn du nach Hause gehst und es ist dunkel? Also das ist für viele gar nicht nachvollziehbar." Carolin Kebekus

So öffentlich über die eigenen Gefühle und Erfahrungen im Dunkeln zu sprechen, ist nicht selbstverständlich. Doch WDR-Journalistin Susanne Hoffmann berichtet: " Tatsächlich konnten fast alle, die wir angesprochen haben, sofort etwas mit dem Thema anfangen und haben ihre Ängste und Erlebnisse mit uns geteilt. " Obwohl es emotional teils sehr belastende Dinge gewesen seien, wollten die Frauen davon erzählen, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. " Eine Protagonistin hat unter Tränen weitererzählt, weil es ihr wichtig war. Das habe ich selten so erlebt bei journalistischen Recherchen ."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nur Straßenlaternen helfen nicht

Doch eine reine Problembeschreibung sorgt noch nicht dafür, dass sich etwas ändert. Was muss also geschehen? " Ich glaube, wir müssen verstehen, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt, das wir auch nicht mit mehr Straßenlaternen in den Griff bekommen ", sagt WDR-Journalistin Hoffmann. Es gehe schließlich nicht nur um Vergewaltigungen, sondern auch um Situationen, in denen Frauen verfolgt oder doof angemacht würden. " Das mag für manche Menschen harmlos klingen, aber für die betroffenen Frauen waren das schreckliche Erfahrungen. Das sollte einfach allen Menschen klar sein ."