DuMont will sich von Regionalzeitungen trennen

Betroffen seien sowohl der "Kölner Stadt-Anzeiger" und der "Express" am Stammsitz in Köln, als auch die "Berliner Zeitung" und der "Berliner Kurier". Ebenfalls zum DuMont-Verlag gehören die "Mitteldeutsche Zeitung" in Halle und die "Hamburger Morgenpost". Das berichtet das Medienmagazin Horizont am Dienstag (26.02.2019).

Nachricht branchenintern keine Überraschung

Aus Branchenkreisen wurde diese Nachricht gegenüber dem WDR am Dienstag bestätigt. Der Entschluss der Verlagsleitung, sich nach einem Käufer umzusehen, sei bereits bekannt gewesen.

Dem Medienbericht zufolge soll der DuMont-Verlag eine Münchner Firma damit beauftragt haben, potentielle Kaufinteressenten zu Angeboten aufzufordern - auch für einzelne Zeitungen.