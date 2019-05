Gefahr für Zuschauer oder Sportler bestehe durch den Rost im Stahlgerüst derzeit zwar nicht, an einer grundlegenden, klug geplanten, Sanierung komme man aber nicht vorbei, sagte der Geschäftsführer.

Teure Sanierung

Nach einer ersten groben Schätzung liegen die Kosten für die Dachsanierung im unteren zweistelligen Millionenbereich. Besonders ärgerlich: Das Duisburger Stadion ist gerade mal 15 Jahre alt. Es hatte das Wedaustadion ersetzt, das vorher 80 Jahre lang in Betrieb war. Alles deute darauf hin, dass beim Neubau 2004 mit schlechten Materialien schlecht gearbeitet worden sei, so der Geschäftsführer der Stadiongesellschaft. Ob vor Ablauf der Gewährleistungsfrist kontrolliert wurde, ob es Mängel gab, die hätten behoben werden müssen, sei nicht mehr nachzuvollziehen.

Video starten, abbrechen mit Escape MSV Duisburg: Stadion gesperrt. 02:39 Min. .

In Spielpausen soll saniert werden

Für die notwendigen Arbeiten will der Stadionbetreiber in den kommenden Monaten einen Fahrplan aufstellen, der es dem MSV ermöglicht, weiterhin zu Hause zu spielen. Das hieße vermutlich: Saniert wird über mehrere Jahre in den Spielpausen. Auch wer die Kosten trägt, ob die mit 51 Prozent an der Stadiongesellschaft beteiligte Stadt allein, oder die Gesellschafter gemeinsam, muss noch geklärt werden.

Stand: 03.05.2019, 21:28