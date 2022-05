Nach Schießerei: Mobile Videotürme auf Duisburger Markt

Eine Schießerei zwischen der Rockergruppe Hells Angels und einem türkisch-arabischen Clan mitten in Duisburg hatte am Mittwoch für Aufregung gesorgt. Jetzt hat die Polizei mit einer ungewöhnlichen Maßnahme auf das Geschehen reagiert. Noch am Freitag wurden zwei mobile Videobeobachtugsanlagen am Hamborner Altmarkt aufgestellt. Die Kameras sollen mindestens vier Wochen lang installiert sein, um das Areal zu beobachten.