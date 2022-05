Schießerei in Duisburg: Clan-Kriminalität außer Kontrolle?

Stand: 05.05.2022, 18:50 Uhr

Die Schießerei am Mittwochabend in Duisburg, an der offenbar Rocker und kriminelle Clans beteiligt waren, wirft Fragen auf. Wo steht NRW bei der Bekämpfung Organisierter Kriminalität?