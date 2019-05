Ermittlungen eingeleitet

Aufkleber der als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung

Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Reul will nun klären, wer den Aufkleber in dem Polizeibus angebracht habe. Es sei relativ klar, dass ihn einer von sechs eingesetzten Polizisten in dem Bus angebracht haben müsse, da kein Fremder in das Auto komme.

Der Identitären-Sticker sei innen an der Sonnenblende im Fahrzeug angebracht worden – "und zwar so, dass man ihn, wenn sie eingeklappt ist, nicht sieht" , so Reul, "aber wenn sie runtergeklappt ist, für jedermann im Bus und auch draußen zu sehen war."

Laut Polizei Duisburg haben die Behörden über soziale Medien von dem Aufkleber erfahren. Interne Ermittlungen seien sofort eingeleitet worden. Die Identitäre Bewegung steht in NRW schon seit 2015 unter Beobachtung der Verfassungsschützer.