Erhebliche Bahnstörung im Ruhrgebiet und im Rheinland

Der Fernverkehr kann die Bahnhöfe in Bochum, Essen, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf zurzeit nicht anfahren. Auch im Nahverkehr gibt es Zugausfälle oder erhebliche Verspätungen, die in allen Landesteilen von Nordrhein-Westfalen zu spüren sind.

Die Liste der betroffenen Züge ist lang: Regionalexpress-Züge, S-Bahnen und auch der Fernverkehr können die Strecke über Duisburg nicht nehmen. Deshalb werden die Züge frühzeitig umgeleitet.

Ersatzverkehr zwischen Essen und Düsseldorf

Zwischen den Hauptbahnhöfen von Essen und Düsseldorf waren am Morgen 40 Taxis als Ersatzverkehr im Einsatz. Sechs Busse fahren zwischen Düsseldorf Hbf und Essen Hbf. Weitere Ersatzbusse und Taxis, auch im Raum Duisburg, sind in Planung. Die Störung dauert vermutlich noch bis in den späten Vormittag.

Weitere Störungen

Probleme macht auch eine defekte Weiche am Essener Hauptbahnhof - die ist inzwischen repariert. Dafür gibt es am Morgen ein Problem mit einem defekten Signal zwischen Mönchengladbach und Neuss. Zu Verspätungen kommt es außerdem in Zügen der Linien RE7 und RE13 - zwischen Hamm Hauptbahnhof und Bönen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 24.11.2021, 07:47