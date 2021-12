81-Stunden-Impfmarathon in Duisburg

In den Räumen eines Hotels am Hauptbahnhof wird seit den Morgenstunden am 24. Dezember rund um die Uhr geimpft.

Der Impfmarathon geht bis kommenden Montag um 18.00 Uhr - insgesamt 81 Stunden lang. Das hat sich bis ins Nachbarland herumgesprochen.

Elleke und Laura aus Amsterdam

Elleke und Laura sind aus Amsterdam angereist, um sich eine Booster-Portion Biontech in den Oberarm spritzen zu lassen. Die beiden 27 Jahre jungen Frauen müssen nur kurz warten, bis sie an der Reihe sind.

In zwei Wochen wollen sie nach Österreich in den Ski-Urlaub, deshalb haben sie sich in Duisburg impfen lassen. " Wegen unseres Alters wären wir in den Niederlanden erst im kommenden Jahr dran ", erzählt Elleke und Laura ergänzt: " Wir sind wir total froh, dass es hier in Duisburg mit dem Impfen geklappt hat ".

Die beiden steigen in ihr Auto und machen sich auf den Heimweg. Gut zwei Stunden werden sie unterwegs sein. Mittlerweile ist es neun Uhr am ersten Weihnachtstag.