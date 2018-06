Tüte mit Sprengsatz befestigt

Der Angeklagte betont weiter, zum Zeitpunkt der Detonation nicht am Tatort gewesen zu sein. Doch die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Ralf S. war bereits eine halbe Stunde zuvor am Tatort und hat eine Tüte mit dem Sprengsatz an einem Geländer befestigt. Anschließend soll er in der Nähe des Tatorts auf einem Stromkasten gesessen und sich auffällig verhalten haben. Eine Zeugin hatte ihn dabei beobachtet.

In einem Brief an den WDR beschwört Ralf S. erneut seine Unschuld. Er sei nicht der Mann auf dem Stromkasten gewesen.

Opfer sollen aussagen

Am Freitag (08.06.2018) sollen nun auch die Opfer vor Gericht aussagen. Jene russisch-stämmigen Sprachschüler die auf dem Weg zur S-Bahn-Station durch die Detonation zum Teil schwer verletzt wurden. Ein Baby starb im Mutterleib.