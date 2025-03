Die gefährliche Verführung der Jugend durch die AfD - Alice Weidel reicht aus einem Hexenhaus eine Brezel in Hakenkreuz-Form an zwei Erstwähler. Für den bereits vorab veröffentlichen Weidel-Wagen habe er jede Menge Drohungen und Schmähungen erhalten, berichtete Tilly der Deutschen Presse-Agentur. "Der Wagen soll zeigen, dass die AfD sehr geschickt darin ist, junge Menschen über Social Media in ein radikales Weltbild zu locken."