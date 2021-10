Düsseldorfer Altstadt: Erneut Jugendlicher lebensgefährlich verletzt

In der Nähe der Düsseldorfer Kneipe "Kommödchen" ist es am Samstagabend schon wieder zu einer lebensgefährlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen, das hat die Polizei Düsseldorf gegenüber dem WDR bestätigt.

Gegen 18.40 Uhr soll es zunächst zu einem Wortgefecht gekommen sein, dann seien nach Angaben der Polizei Düsseldorf zwei Männer aufeinander losgegangen. Dabei wurde ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Der bislang unbekannte Täter soll mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Überlebt haben soll der junge Mann offenbar nur, weil zwei Ärztinnen als Ersthelferinnen direkt zur Stelle waren, sagte später der Notarzt. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet und in der Nacht Zeugen verhört - vom Täter fehlt laut der Polizei aber bislang jede Spur. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen im Verlauf des Tages nähere Angaben machen.

Tödlicher Angriff erst in der vergangenen Woche

Erst am vergangenen Wochenende hatte es in der Düsseldorfer Altstadt eine ähnliche Attacke mit einer abgebrochenen Flasche gegeben. Der 19-jährige aus Bottrop war am Dienstag im Krankenhaus gestorben. In der Düsseldorfer Altstadt kam es zuletzt immer wieder zu Ausschreitungen und Gewalttaten.