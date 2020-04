Landwirte fürchten nächsten Dürresommer

Trockener April führt nicht automatisch zu trockenem Sommer

Allerdings verweisen die Meteorologen auch immer wieder darauf, dass im April noch keine Voraussagen für den Sommer getroffen werden können. Dass der April trocken sei, bedeute nicht, dass auch automatisch ein trockener Sommer folgen müsse, sagte ein DWD-Sprecher. Nach trockenen Aprilmonaten hätte es in der Vergangenheit sowohl feuchte als auch trockene Sommer gegeben.

Mehrere Waldbrände sorgen für Großeinsätze

Wegen der Trockenheit kam es in der vergangenen Woche zu mehreren schweren Waldbränden in NRW: In Gummersbach, nahe der niederländischen Grenze sowie in Witten brachen Feuer aus und sorgten für Großeinsätze. In der Nacht auf Sonntag legten Brandstifter offenbar mehrere Feuer im Teutoburger Wald.