Wenig Regen im April: Droht NRW wieder eine Dürre?

Am Donnerstag (16.04.2020) wird es in NRW 23 Grad warm. Auch für den Rest der Woche bleibt es sonnig. In Zeiten von Corona und eingeschränkter Freizeit-Möglichkeiten ein schöner Trost.

Kaum Regen im April

Aber gleichzeitig werden Erinnerungen wach. NRW hat lange unter den Schäden der vergangenen heißen Sommer gelitten. Mitte März gab es Entwarnung: Von Dürre sei im Westen nichts mehr spürbar. Es habe vorerst genug geregnet.