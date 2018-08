Damit liegen die Einbußen bei Winterweizen, -gerste und Co aber nur geringfügig niedriger als in den beiden Vorjahren. Insgesamt wurden in dieser Saison in NRW 3,57 Millionen Tonnen Getreide geerntet.

Wie war 2018 die Mais-Ernte in NRW ?

Hier gab es dem Landwirtschaftsministerium zufolge erhebliche Einbußen - und zwar bis zu 75 Prozent. Schwer getroffen sind vor allem Landwirte mit großen Maisbeständen.