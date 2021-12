Auch 2021 war in NRW zu trocken

"Mieses Wetter dieses Jahr - viel zu nass!" - So erlebten es viele, aber das ist tatsächlich eine gefühlte Wahrheit. Tatsächlich waren die Niederschläge in NRW bis zum August 2021 ziemlich durchschnittlich. Und seitdem ist es wieder viel zu trocken für die Böden zwischen Eifel und Rothaargebirge. Von August bis November fiel rund ein Viertel zu wenig Regen. Der wiederum war häufig so nieselig, dass er kaum in den Boden einsickern konnte.

Die Unwetter vom 14./15. Juli hingegen, die sich fest ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben, trugen zwar zur Regenstatistik große Mengen bei. Der Boden konnte das Wasser aber nicht aufnehmen, es floss oberflächig ab. Was bedeutet das nun für Gartenbesitzer einerseits und die Land- bzw. Forstwirtschaft in NRW andererseits?