Kriegsfotograf: "Der Krieg ist nicht vorhersagbar"

WDR aktuell: Herr Dubchack, Sie waren nicht immer Kriegsfotograf. Haben Sie versucht, sich auf die Situation vorzubereiten?

Andriy Dubchack: Ich habe verschiedene Trainings für Journalisten absolviert. Dann bin ich in den Krieg gegangen. Aber natürlich war ich nicht vorbereitet. Wenn du eine Kugel direkt neben deinem Kopf hörst - das ist einfach eine völlig andere Erfahrung. Der Krieg ist nicht vorhersagbar. Man sagt: "Ich komme nicht in so eine Situation." Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, zu sagen: "Wenn ich in so eine Situation komme, werde ich vorbereitet sein." Aber du bist die ganze Zeit unvorbereitet.

WDR aktuell: Wir würden gerne über die Situation am 6. März in der Stadt Irpin, bei Kiew, sprechen. Es gab dort einen russischen Granaten-Angriff. Sie und ihre Kollegin, die Pulitzer-Preisträgerin Linsey Addario, waren vor Ort. Können Sie uns die Situation schildern?

Dubchack: Ja, es gab dort einen schweren Angriff. Es gab Explosionen. Aber die waren zunächst noch ein Stück von uns entfernt. Es war nicht unser Plan an diesem Tag, dorthin zu gehen, wo geschossen wird. Wir wollten nicht IN den Beschuss reingehen. Als wir in dem Ort angekommen sind, war es noch komplett ruhig.

Ich habe viele Frauen, Kindern, Ältere gesehen, die versuchten, zu fliehen. Ich sah eine ältere Frau. Sie hatte Atemprobleme, bekam kaum Luft. Ein Arzt ging auf sie zu und fragte sie etwas, aber sie konnte nicht antworten. Wei sie nach Luft rang. Es war schrecklich. Dann rückten die Explosionen in unsere Nähe. Wir warfen uns auf den Boden. Ich wurde von einem Stück Asphalt am Bein getroffen. Es gab viel Rauch. Die Menschen schrien nach einem Arzt, nach Medikamenten. Ich fing an, zu filmen und Fotos zu machen. Dann beschlossen wir, von dem Ort zu fliehen. Mit einer Menge anderer Menschen, mit Zivilisten.