Droht in NRW eine neue Dürre?

"Wir erwarten einen Rekord-März an Sonnenstunden in NRW . Der Allzeit-Rekord aus 2003 wird wohl in dieser Woche geknackt. Damals gab es 199,7 Sonnenstunden, Anfang dieser Woche waren es schon 152" , sagten die WDR -Wetterexperten am Dienstag.

Entsprechend regnet es aktuell wieder einmal zu selten. An der Wetterstation Meinerzhagen im westlichen Sauerland zum Beispiel fielen im März bislang 18,5 Liter Regen - im Schnitt sind es über 120. In Emmerich-Elten fiel weniger als ein Liter.