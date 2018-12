Drohnen an Flughäfen - auch in NRW ein Problem

Der Londoner Großflughafen Gatwick hatte am Mittwoch (19.12.2018) seinen Flugbetrieb eingestellt, nachdem Drohnen über dem Gelände gesichtet wurden. Das Problem mit den ferngesteuerten Flugobjekten ist auch in NRW bekannt, wenngleich es bisher keine derart schwerwiegenden Vorfälle wie in London gab.

Londoner Flughafen Gatwick lahmgelegt | WDR aktuell | 20.12.2018

Laut Deutscher Flugsicherung (DFS) wurden 2018 bundesweit 119 Drohnen an deutschen Flughäfen gesichtet, auch an etlichen in NRW: bislang neun am Flughafen Köln/Bonn, vier in Düsseldorf, drei in Dortmund und zwei in Münster. Im April wurde sogar die Start- und Landebahn am Köln/Bonner Airport mehrmals gesperrt, weil Drohnen den Flugzeugen zu nahe gekommen waren.