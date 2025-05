Die Ermittler gehen davon aus, dass die Aktion eine Prüfung an der Schule verhindern sollte. Die Jugendlichen seien Trittbrettfahrer: Denn schon am Montag zuvor waren Drohschreiben an mehreren Duisburger Schulen eingegangen - mit rechtsradikalem Inhalt.

" Die Polizei hat in Windeseile und mit allen technischen Mitteln die Register gezogen und Hintergründe zu den Tatverdächtigen der Duisburger Droh-Mails ermittelt ", so Herbert Reul.

Prozessauftakt in Stuttgart gegen jungen Mann

Ein 20-Jähriger soll im Herbst 2023 mit einem Komplizen insgesamt 51 Mails an Schulen, Behörden und Religionsgemeinschaften verschickt haben. Dabei sollen sie sich als radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas ausgegeben haben. Am Landgericht Stuttgart hat am Donnerstag (22.05.2025) der Prozess gegen den 20-Jährigen begonnen.

Behörden im Trittbrettfahrer-Dilemma

Die ermittelnden Behörden bringen die Drohschreiben in eine schwierige Situation: " Je mehr Bedeutung man so einer Sache öffentlich gibt, desto mehr steigert man das Risiko, dass man Trittbrettfahrer auf den Plan ruft ", so NRW-Schulministerin Dorothee Feller in der "Rheinischen Post".

Dementsprechend vorsichtig und knapp kommunizieren offizielle Stellen zu diesem Thema bisher meist.

NRW-Schulministerin Dorothee Feller droht mit "ernsthaften Konsequenzen" für Drohmail-Versender

Journalisten der "Zeit" sind auch dem Verdacht nachgegangen, ob eine Spur nach Russland führen könnte - als Form der hybriden Kriegsführung gegen Unterstützer-Länder der Ukraine. Belegen lässt sich diese These bislang nicht.

Wie Schulen auf Bedrohungslagen vorbereitet sind

Ein Ende solcher Droh-Wellen ist erstmal nicht absehbar. Das NRW-Schulministerium erklärt daher, wie die Behörden in solchen Fällen verfahren. Geregelt ist das im "Notfallordner 'Hinsehen und Handeln'" und einem umfassenden Krisen-Präventionshandbuch.

Eine Duisburger Schule, die nach einer Drohmail im April geschlossen blieb

Außerdem unterstützt es Schulen gezielt dabei, ein eigenes Krisenmanagement aufzubauen. Die Schulen sollen beispielsweise feste Ansprechpartner und Abläufe für Krisenfälle benennen.

NRW-Schulministerin Feller hat sich zudem klar positioniert: " Das Versenden von Drohmails ist kein harmloser Streich, sondern es hat ernsthafte Konsequenzen - das muss allen bewusst sein. "

