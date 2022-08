Großrazzia im Drogenmilieu: Zwei Festnahmen in Goch und Kleve

Die federführende Staatsanwaltschaft Bamberg in Bayern hat den Einsatz bestätigt. Demnach wurden am Mittwoch zwei Objekte in Kleve und Goch durchsucht. Bei dem Ermittlungsverfahren gehe es um "Betäubungsmittelhandel im Internet", so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Auf Bildern eines Beobachters von einem der Einsatzorte sind mehrere Fahrzeuge der Polizei zu sehen - Polizisten tragen rote Kisten aus einem Wohnhaus im Gocher Ortsteil Kessel.

Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt

Um welche Art von Drogen es geht, welche Beweismittel die Ermittler sichergestellt haben und welche Verbindung die Tatverdächtigen nach Süddeutschland haben - viele Fragen bleiben vorerst offen. Weitere Infos von Seiten der Staatsanwaltschaft gibt es auch auf WDR-Nachfrage bislang nicht. Ein Sprecher nennt dafür "ermittlungstaktische Gründe".

Über dieses Thema haben wir am 04. August 2022 bei WDR 2 berichtet: Lokalzeit Rhein/Ruhr 11:30 Uhr.