In Köln hat eine Schulleiterin gerade Alarm geschlagen. Die Drogenszene hat sich vor einem Gymnasium in der Innenstadt breit gemacht. Wenn die Kinder in die Schule wollen, müssen sie teilweise über bedröhnte Junkies steigen. Das ist kein Einzelfall.

Wer zu Fuß oder mit dem Rad vor allem in den großen Städten in NRW unterwegs ist, der sieht auf Gehwegen herumliegende Spritzen, Fixerbesteck in öffentlichen Treppenhäusern und Abhängige, die in der Innenstadt vor den Augen der Passanten Drogen nehmen.